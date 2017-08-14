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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Компетенции МОЭСК – центральной кольцевой автодороге

Компетенции МОЭСК – центральной кольцевой автодороге

15 августа 2017, 17:50
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК

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 Под техническим контролем энергетиков ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (входит в ГК «Россети») завершилось переустройство первой из пяти высоковольтных воздушных ЛЭП – ВЛ 35 кВ «Кленово - Емцово», проходящей в районе Московского малого кольца от п. Шишкин Лес до пересечения с Киевским шоссе. Работы проводятся с целью высвобождения площади под строительство центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) на территории Новой Москвы.

В местах пересечения с трассой на ВЛ 35 кВ «Кленово-Емцово» демонтированы 11 металлических и железобенных опор, установлены 20 новых, построен фундамент. Потребовалось протянуть и новый провод сечением 120 мм. На линии смонтирована современная линейно-сцепная арматура. На вновь проложенных участках в охранной зоне ЛЭП произвели расчистку просеки.

В настоящее время ведется проектирование сложного пересечения  четырех  воздушных ЛЭП напряжением 110 кВ и 220 кВ. Полностью переустройство ЛЭП в районе ЦКАД планируется завершить в следующем году.

Строительство ЦКАД – один из масштабных проектов развития дорожной инфраструктуры столичного региона, который снимет нагрузку с существующих  автомобильных дорог, в том числе с вылетных магистралей и МКАД, а также станет частью международных транспортных коридоров. На ЦКАД появятся станции метеонаблюдения и автоматизированная система управления движением, ее оборудуют стоянками для отдыха водителей и придорожными сервисами. Строительство современной скоростной трассы положительно скажется на развитии Новой Москвы, её экономики и инфраструктуры.

Компания: ПАО "МОЭСК"
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