Компетенции МОЭСК – центральной кольцевой автодороге

Назад в неопределенность:
15 августа 2017, 17:50
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК
Под техническим контролем энергетиков ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (входит в ГК «Россети») завершилось переустройство первой из пяти высоковольтных воздушных ЛЭП – ВЛ 35 кВ «Кленово - Емцово», проходящей в районе Московского малого кольца от п. Шишкин Лес до пересечения с Киевским шоссе. Работы проводятся с целью высвобождения площади под строительство центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) на территории Новой Москвы.
В местах пересечения с трассой на ВЛ 35 кВ «Кленово-Емцово» демонтированы 11 металлических и железобенных опор, установлены 20 новых, построен фундамент. Потребовалось протянуть и новый провод сечением 120 мм. На линии смонтирована современная линейно-сцепная арматура. На вновь проложенных участках в охранной зоне ЛЭП произвели расчистку просеки.
В настоящее время ведется проектирование сложного пересечения четырех воздушных ЛЭП напряжением 110 кВ и 220 кВ. Полностью переустройство ЛЭП в районе ЦКАД планируется завершить в следующем году.
Строительство ЦКАД – один из масштабных проектов развития дорожной инфраструктуры столичного региона, который снимет нагрузку с существующих автомобильных дорог, в том числе с вылетных магистралей и МКАД, а также станет частью международных транспортных коридоров. На ЦКАД появятся станции метеонаблюдения и автоматизированная система управления движением, ее оборудуют стоянками для отдыха водителей и придорожными сервисами. Строительство современной скоростной трассы положительно скажется на развитии Новой Москвы, её экономики и инфраструктуры.