Москабельмет в рейтинге RusCable Trust Level

Продукция "Москабельмет" - это надежность и качество. И так считают не только наши клиенты!

Согласно оценке RusCable.Ru мы – в тройке лучших производителей кабельной продукции с баллом 8.2!

Наши коллеги из ведущего СМИ в области электроэнергетики - RusCable.Ru представили свой собственный рейтинг доверия к отраслевым компаниям - RusCable Trust Level (RTL).Теперь, в зависимости от качества продукции и надежности фирмы, каждой компании присваивается оценка по десятибалльной шкале. Проще говоря, такой рейтинг показывает действительно добросовестных поставщиков. Кто-то скажет, что оценка субъективна, однако к мнению ведущего портала отрасли стоит прислушаться. Редакция портала заявляет, что компаниям с высоким баллом по шкале RTL можно доверять!

Такая степень доверия наших коллег говорит о многом – качество нашей продукции под маркой "МКМ" признается на самых высоких уровнях.

ГК "Москабельмет" приложит все усилия для того, чтобы сохранить и упрочить свои позиции в новом стандарте RusCable Trust.