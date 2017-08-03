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Новости компаний

Москабельмет в рейтинге RusCable Trust Level

Москабельмет в рейтинге RusCable Trust Level

15 августа 2017, 15:35
Рубрика: Новости компаний
Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ, RTL

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Продукция "Москабельмет" - это надежность и качество. И так считают не только наши клиенты!

Согласно оценке RusCable.Ru мы – в тройке лучших производителей кабельной продукции с баллом 8.2!

Наши коллеги из ведущего СМИ в области электроэнергетики - RusCable.Ru представили свой собственный рейтинг доверия к отраслевым компаниям - RusCable Trust Level (RTL).Теперь, в зависимости от качества продукции и надежности фирмы, каждой компании присваивается оценка по десятибалльной шкале. Проще говоря, такой рейтинг показывает действительно добросовестных поставщиков. Кто-то скажет, что оценка субъективна, однако к мнению ведущего портала отрасли стоит прислушаться. Редакция портала заявляет, что компаниям с высоким баллом по шкале RTL можно доверять!

Такая степень доверия наших коллег говорит о многом – качество нашей продукции под маркой "МКМ" признается на самых высоких уровнях.

ГК "Москабельмет" приложит все усилия для того, чтобы сохранить и упрочить свои позиции в новом стандарте RusCable Trust.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ГК "Москабельмет"
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