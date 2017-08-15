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Отраслевые новости: В мире

Начала работу крупнейшая плавучая солнечная станция в мире

Начала работу крупнейшая плавучая солнечная станция в мире

15 августа 2017, 15:07
Рубрика: В мире
Метки: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

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Как сообщает China Daily, сегодня запущена в эксплуатацию крупнейшая в мире плавучая солнечная электростанция, которая находится в районе города Хуайнань (Huainan) китайской провинции Аньхой. Мощность станции составляет 40 МВт, она способна обеспечить электроэнергией порядка 15 000 домохозяйств в год.

Более 120 000 фотогальванических панелей установлены на плотах, покрывающих порядка 86 га поверхности воды в резервуаре, образовавшемся в бывшем угольном карьере.

Наблюдать за состоянием солнечной электростанции будут с помощью дронов. Как рассказал руководитель проекта компании-оператора Sungrow Power Supply Co Ltd. Сяо Фун, срок эксплуатации станции рассчитан на 25 лет и она разработана с применением технологий, которые способны противостоять агрессивной внешней среде, в том числе жаре, соли и влажности.

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