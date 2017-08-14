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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Нижновэнерго": завершен четвертый трудовой сезон студотрядов

Нижновэнерго: завершен четвертый трудовой сезон студотрядов

15 августа 2017, 16:37
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО

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В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Нижновэнерго» подвели итоги работы четвертого трудового сезона студенческих отрядов. В этом году на объектах энергокомании работали 15 студентов НГТУ им. Р.Е. Алексеева.

В течение полутора месяцев студенты энергетических специальностей Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) им. Р.Е. Алексеева помогали персоналу производственного отделения Центральные электрические сети «Нижновэнерго». Бойцы отряда «Сила тока» ознакомились с устройством и механизмом функционирования электросетей, работали с технической документацией и непосредственно в электроустановках.

Кроме того, студенты приняли активное участие в работе по профилактике детского и подросткового электротравматизма, а также совместно с энергетиками МРСК Центра и Приволжья проводили для ребят, отдыхающих в детском оздоровительном лагере им. Ю.А. Гагарина, праздники энергосбережения #Вместеярче. Параллельно бойцы «Силы тока» участвовали во всероссийском конкурсе на лучший студенческий энергетический отряд, в рамках которого принимали участие в конкурсах фоторабот, видеороликов, стенгазет.

По словам студентов, практический опыт работы в «Нижновэнерго» позволил им углубить знания по изучаемой специальности. Энергетики в свою очередь высоко оценили уровень подготовки участников студенческого отряда и ту помощь, которую они оказали персоналу электросетевой компании.

Напомним, Нижновэнерго ведет активное сотрудничество с нижегородскими вузами. На протяжении четырех лет, одним из ключевых направлений взаимодействия является практика организации студенческих отрядов в рамках которой молодые специалисты знакомятся с правилами работы в электроэнергетике.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго"
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