РУСАЛ инвестировал 5,6 млн долларов в выпуск нового вида катанки

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ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Euronext RUSAL/RUAL, на Московской бирже RUAL/RUALR), один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о введении в опытно-промышленную эксплуатацию комплекса печей закалки катанки на Кандалакшском алюминиевом заводе. Инвестиции в проект составили 5,6 млн долларов США.
Запуск этого проекта, начатого в марте 2016 года, позволит выпускать катанку из сплава 6101-Т4 в объеме 6,8 тыс. тонн в год, а также повысить конкурентоспособность производимой продукции и расширить клиентскую базу. Потребителями закаленной катанки КАЗа являются как отечественные, так и зарубежные изготовители кабельной продукции.
Новый комплекс оснащен четырьмя современными конвекционными печами закалки, загрузочно-разгрузочным столом, трансбордером и двумя камерами сушки. Особенностью комплекса является то, что закалка катанки производится в бассейне с водой с последующим естественным старением – в течение трех дней после закалки в воде и сушки кристаллическая решетка приобретает требуемые для дальнейшей отработки свойства.
«Запуск комплекса печей на Кандалакшском заводе для выпуска нового вида катанки соответствует стратегическим планам РУСАЛа по увеличению продукции с добавленной стоимостью», – отметил директор по алюминиевому бизнесу РУСАЛа Евгений Никитин.
В марте 2017 года на КАЗе был запущен в промышленную эксплуатацию прокатный стан Properzi, который позволил выпускать семь новых для завода типоразмеров катанки диаметром 9,5, 12, 14, 15, 19, 23 и 25 мм. До этого на заводе производилась продукция лишь одного размера – 9 мм. Новый прокатный стан обеспечит выпуск до 50 тыс. тонн продукции с добавленной стоимостью в год.