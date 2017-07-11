Российский энергетический форум: Современная энергетика – многовариантность развития

С 17 по 20 октября 2017 года в Уфе состоятся Российский энергетический форум и выставки «Энергетика Урала» и «Теплоснабжение. Электротехника. Кабель». Организаторами мероприятий выступают Правительство РБ, Министерство промышленности и инновационной политики РБ, Башкирская выставочная компания.

Главной темой форума, которая будет обсуждаться и на пленарном заседании станет «Современная энергетика – многовариантность развития». Помимо пленарного заседания Форум включает в себя работу 21 секции, которые развивают заглавную тему Форума – круглые столы по вопросам цифрового будущего энергетики, энергоэффективности предприятия и городов в целом, энергобезопасности, возобновляемой энергетики, в частности солнечной и ветровой, энергоменеджменту, актуальным вопросам региональной энергетики и многим другим.

Запланированы выступления ведущих специалистов-экспертов из разных регионов России, посещение и участие авторитетных экспертов российского ТЭК, представителей органов власти, руководителей крупнейших компаний.

На Форуме пройдет целый ряд мероприятий для населения под девизом: «Энергосбережение - образ жизни», где обычным посетителям расскажут об основных принципах сбережения энергии.

В качестве модераторов мероприятий приглашены признанные эксперты отрасли, представители федеральных органов власти, руководители ведущих отраслевых компаний и профильных ассоциаций.

В рамках Форума пройдет большое количество мероприятий для студентов и школьников: «Молодежный день: как попасть на предприятие мечты». Встреча с HR-директорами энергетический компаний региона», «БЭСК-ринг» - финал республиканского профориентационного чемпионата среди школьников», «Экологический день», конкурс студенческих старт-ап проектов профильных вузов.

Мероприятия Форума будут дополнены широкой специализированной экспозицией выставок «Энергетика Урала» и «Теплоснабжение. Электротехника. Кабель». Участниками их станут более 150 компаний со всей России, официальные представители и дилеры крупнейших мировых электротехнических холдингов.

Предполагается, что посетителями выставок и участниками деловой программы станут более 5000 специалистов, в том числе представители министерств энергетики регионов РФ, комитетов и ведомств, занимающихся вопросами ТЭК, профильных ассоциаций, НИИ, агентств энергосбережения регионов, электросетевых, электросбытовых и генерирующих компаний.

Регистрация участников Российского энергетического форума уже идет на http://refbvk.ru. Все вопросы и предложения принимаются

по телефону (347) 246-42-85,246-41-36 и электронной почте: kongress@bvkexpo.ru.