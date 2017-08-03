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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты астраханского филиала МРСК Юга установят более 600 электросчетчиков нового поколения

Специалисты астраханского филиала МРСК Юга установят более 600 электросчетчиков нового поколения

15 августа 2017, 17:21
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АСТРАХАНЬЭНЕРГО

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Специалисты астраханского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») установят для потребителей бесплатно более 600 устройств дистанционного сбора данных в Трусовском районе. Электросчетчики нового поколения позволяют значительно сократить потери электроэнергии в частном секторе региона.

Установка приборов для потребителей бесплатна. Монтаж устройств начался с 1 августа и продлится до 7 сентября 2017 года. Эта работа является частью программы по внедрению системы автоматизированного учета электроэнергии (АИСКУЭ). Потребителям установят 317 однофазных и 316 трехфазных приборов учета электроэнергии повышенного класса точности.

Одновременно с монтажом систем автоматизированного учета электроэнергии специалисты астраханского филиала МРСК Юга проведут реконструкцию вводов в жилые дома с заменой обычного провода на самонесущий изолированный провод (СИП). Использование СИП обеспечивает качественное и безопасное электроснабжение и, к тому же, исключает несанкционированное подключение к сети.

Главными преимуществами новых электросчетчиков являются их широкие функциональные возможности, направленные, прежде всего, на снижение потерь в сетях энергокомпании. При этом работа данных счетчиков выгодна как энергокомпании, так и самим потребителям. В частном секторе счетчики монтируются на опорах – границе раздела балансовой принадлежности электрических сетей, у потребителя же находится дисплей, отражающий, в частности, показания по дифференцированным тарифам, мощность подключенных электроприборов, параметры сети и т.д. Это дает возможность абоненту регулировать свое энергопотребление.

«Умные» приборы учета защитят электроустановки потребителей от перепадов напряжения. Если же величина подключенной нагрузки в доме будет выше разрешенной максимальной мощности, то счетчик автоматически отключит электроснабжение в доме. Это позволит предотвратить короткое замыкание в проводке, которое нередко становится причиной пожаров. Преимущества для потребителей заключаются также в том, что показания счетчиков снимаются дистанционно, а от потребителя требуется лишь своевременная оплата электроэнергии. Домовладельцы освобождаются от обязанности эксплуатации, техобслуживания, госповерки установленных приборов учета.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго"

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