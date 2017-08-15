Украинский агент пилил слишком медленно

В Крыму арестован на два месяца агент Службы безопасности Украины (СБУ). По данным ФСБ, он планировал серию диверсий на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. Диверсант был задержан при попытке повредить линию электропередачи в районе трассы Судак—Новый Свет. В момент задержания он пилил деревянную опору линии электропередачи.



ФСБ РФ предотвратила совершение нескольких диверсий в Крыму против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова, сообщил Центр общественных связей ведомства. По версии ведомства, он является агентом СБУ.



По информации ФСБ, задержанный гражданин Украины Геннадий Лимешко, ранее проходил службу в зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из частей Минобороны Украины. В Крым он прибыл 9 августа. Диверсант планировал привести в негодное для эксплуатации состояние линию электропередачи Судак—Новый Свет, что лишило бы электричества свыше 50 тыс. человек. Также с помощью поджога он должен был уничтожить лесные массивы в районе трассы Судак—Рыбачье—Алушта, создать условия для обвала горных пород с целью перекрыть автомобильную трассу Судак—Новый Свет и поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.



12 августа Геннадий Лимешко был задержан сотрудниками ФСБ при попытке повредить линию электропередачи в районе трассы Судак—Новый Свет (он пилил деревянную опору линии пилой). По данным пресс-службы ФСБ, при задержании у него были обнаружены: две 200-граммовые тротиловые шашки с зажигательной трубкой, механизм для приведения в действие взрывного устройства, граната РГД-5, емкости с горючей смесью, ручная пила и цифровой фотоаппарат. Следственным отделом УФСБ России по Крыму возбуждено уголовное дело не о подготовке диверсий, а всего лишь по ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств).



По информации источника “Ъ” в правоохранительных органах, Григорий Лимешко пересек российско-украинскую границу в одном из крымских пунктов пропусков официально: по своим документам и заполнив миграционную карту.



Правоохранителями также было опубликовано видео задержания Геннадия Лимешко, на котором он заявляет, что в его рюкзаке нет «запрещенных предметов», после чего оперативник в маске достает из него предметы, похожие на тротиловые шашки и ручную гранату.



Позднее он признал свою вину, рассказав, что действовал по заданию «куратора» из мариупольского отдела СБУ. Несостоявшийся диверсант рассказал, что за 5 тыс. гривен (11,5 тыс. руб.) согласился устроить аварию на ЛЭП, камнепад на дороге, а также несколько поджогов.



14 августа Киевским районным судом Симферополя было рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя УФСБ России по Крыму об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Геннадия Лимешко. Он был арестован на два месяца, до 13 октября.



В Службе безопасности Украины УНИАН сообщили, что выясняют информацию о задержании в Крыму «якобы агента службы». Ранее в Минобороны Украины свою причастность к подготовке терактов в Крыму отрицали. Также в украинской военной разведке до сих пор не признали, что задержанные на полуострове по подозрению в диверсии являются кадровыми сотрудниками вооруженных сил этой страны.



Источник: Коммерсант.

Компания: