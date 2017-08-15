Юрий Трутнев проинспектировал строительство Якутской ГРЭС-2

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15 августа 2017, 16:55
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО
Заместитель Председателя Правительства — полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев совместно с главой Республики Саха (Якутия) Егором Борисовым оценил ход строительства Якутской ГРЭС-2.
В ходе визита вице-премьер осмотрел строительную площадку, посетил главный корпус станции, а также обсудил с представителями ПАО «РусГидро» и АО «Якутская ГРЭС-2» (заказчик-застройщик одноименного объекта, дочерняя структура ПАО «РусГидро») планы по вводу в этом году в эксплуатацию ключевого для Якутии энергообъекта.
В настоящее время в турбинном отделении главного корпуса проведены испытания и опробование четырех ГТУ с выходом на номинальную нагрузку. Завершаются отделочные работы в зданиях нового объекта, заканчивается благоустройство территории, асфальтирование внутренних автодорог.
В здании объединенного корпуса на вторичной площадке находится в завершающей стадии пусконаладка оборудования водоподготовки, закончена сборка систем водоотведения и канализации.
На сегодняшний день на строительстве станции задействованы 850 человек и 42 единицы техники. Ввод Якутской ГРЭС-2 в эксплуатацию намечен на октябрь 2017 года. Данный объект покроет потребности 500 тысяч потребителей электро- и теплоэнергии.