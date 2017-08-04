 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Колэнерго за полгода отремонтировано 158 км линий электропередачи

В Колэнерго за полгода отремонтировано 158 км линий электропередачи

15 августа 2017, 17:13
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОЛЭНЕРГО, ЛЭП

Обсудить на форуме

185 просмотров

По итогам шести месяцев в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») отремонтировано 158 км линий электропередачи 0,4-150 кВ, заменено 58 опор ЛЭП 0,4-150 кВ.

На подстанциях 35-150 кВ произведен капитальный и текущий ремонт 138 выключателей,  отремонтировано 13 трансформаторных подстанций распределительной сети 6-10/0,4кВ.

В охранных зонах ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности расчищено почти 211 га.

Календарный план ремонтов по основным физическим показателям выполняется в соответствии с графиком. По итогам полугодия он выполнен на 100%.

Затраты на ремонты основного электросетевого оборудования Колэнерго составили около 102 млн рублей. Всего на реализацию ремонтной программы 2017 года планируется направить 241,44 млн рублей.

Проведение плановых ремонтов электрооборудования направлено на повышение надежности электроснабжения потребителей и своевременную подготовку сетевого комплекса к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Колэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!