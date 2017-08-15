 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики расчистят 70 га трасс ЛЭП на северо-востоке Кубани

Энергетики расчистят 70 га трасс ЛЭП на северо-востоке Кубани

15 августа 2017, 17:41
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, ЛЭП

Обсудить на форуме

173 просмотра

Специалисты филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (входит в группу «Россети») приступили к расчистке трасс вдоль воздушных линий электропередачи от деревьев и кустарников. Работы проводятся самым современным способом, с помощью мульчера. Всего в 2017 году будет расчищено свыше 70 га трасс вдоль 91 ЛЭП.

Работы выполняются в рамках ремонтной программы 2017 года для улучшения качества и надежности энергоснабжения потребителей северо-восточных районов Краснодарского края: Тихорецкого, Новопокровского, Белоглинского, Павловского и Крыловского.

Работы по расчистке трасс воздушных линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности проводятся механизированным способом с использованием специальной техники – мульчера. Эта современная машина высокой проходимости расчищает площадь вдоль линий электропередачи путем измельчения древесины и кустарника на корню. Мульчер способен перемалывать растительность до 25 см в диаметре. Применение современной техники позволяет значительно увеличить темпы реализации программы по расчистке и уменьшить количество задействованного персонала. На сегодняшний день этот способ является не только наиболее эффективным и быстрым, но и самым экологичным.

Таким способом будет расчищено порядка 30 га вдоль 19 высоковольтных ЛЭП. Кроме этого, до начала осенне-зимнего периода энергетики обработают еще свыше 40 га вдоль 72 линий электропередачи распределительной сети.

Затраты на реализацию мероприятий по расчистке трасс ЛЭП в Тихорецком филиале составят 5,8 млн рублей.

− Как показывает практика, лучшая профилактика технологических нарушений на энергообъектах во время непогоды – это своевременная, качественная и правильно организованная расчистка от древесно-кустарниковой растительности вдоль воздушных линий электропередачи, − отметил директор Тихорецкого филиала Кубаньэнерго Валерий Гондарь. – Ежегодно наши сотрудники в плановом порядке занимаются обрезкой деревьев угрожающих работе энергосистемы.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!