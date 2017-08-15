Энергетики расчистят 70 га трасс ЛЭП на северо-востоке Кубани

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15 августа 2017, 17:41
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, ЛЭП
Специалисты филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (входит в группу «Россети») приступили к расчистке трасс вдоль воздушных линий электропередачи от деревьев и кустарников. Работы проводятся самым современным способом, с помощью мульчера. Всего в 2017 году будет расчищено свыше 70 га трасс вдоль 91 ЛЭП.
Работы выполняются в рамках ремонтной программы 2017 года для улучшения качества и надежности энергоснабжения потребителей северо-восточных районов Краснодарского края: Тихорецкого, Новопокровского, Белоглинского, Павловского и Крыловского.
Работы по расчистке трасс воздушных линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности проводятся механизированным способом с использованием специальной техники – мульчера. Эта современная машина высокой проходимости расчищает площадь вдоль линий электропередачи путем измельчения древесины и кустарника на корню. Мульчер способен перемалывать растительность до 25 см в диаметре. Применение современной техники позволяет значительно увеличить темпы реализации программы по расчистке и уменьшить количество задействованного персонала. На сегодняшний день этот способ является не только наиболее эффективным и быстрым, но и самым экологичным.
Таким способом будет расчищено порядка 30 га вдоль 19 высоковольтных ЛЭП. Кроме этого, до начала осенне-зимнего периода энергетики обработают еще свыше 40 га вдоль 72 линий электропередачи распределительной сети.
Затраты на реализацию мероприятий по расчистке трасс ЛЭП в Тихорецком филиале составят 5,8 млн рублей.
− Как показывает практика, лучшая профилактика технологических нарушений на энергообъектах во время непогоды – это своевременная, качественная и правильно организованная расчистка от древесно-кустарниковой растительности вдоль воздушных линий электропередачи, − отметил директор Тихорецкого филиала Кубаньэнерго Валерий Гондарь. – Ежегодно наши сотрудники в плановом порядке занимаются обрезкой деревьев угрожающих работе энергосистемы.