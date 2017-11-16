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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Кубаньэнерго направило 200 млн рублей на модернизацию объектов Адыгейского энергорайона

Кубаньэнерго направило 200 млн рублей на модернизацию объектов Адыгейского энергорайона

15 августа 2017, 14:58
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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В филиале ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») Адыгейские электрические сети с начала текущего года энергетики выполнили реконструкцию и техническое перевооружение энергообъектов – воздушных линий электропередачи и электроподстанций на общую сумму 214 млн рублей.

При реконструкции воздушной линии электропередачи 10 кВ, обеспечивающей подачу электроэнергии в поселок Цуревский Апшеронского района Кубани, специалисты впервые применили композитные опоры.

Новый тип конструкции изготавливают из армированных полимерных материалов – композита. Опоры обладают рядом уникальных свойств – небольшим весом и высокими диэлектрическими свойствами. При использовании композитных опор эксплуатационные расходы практически отсутствуют, а срок службы может достигать 120 лет.

Энергетики также выполнили реконструкцию трех километров воздушной линии электропередачи 10 кВ, питающей потребителей пригорода Майкопа – станицы Ханской. В техническое перевооружение объекта вложено порядка 6 млн рублей.

Завершается реконструкция подстанции «Хаджох» в Майкопском районе Адыгеи. На объекте установлен силовой трансформатор, выполнены перенос воздушных линий электропередачи «Черемушки – Хаджох», «Новосвободная – Хаджох» и техническое переоснащение энергообъекта современным оборудованием отечественного производства.

– Работы по модернизации энергохозяйства будут продолжены. В текущем году мы также планируем выполнить реконструкцию подстанции 110 кВ «Северная» в Майкопе. На объекте установим два высокотехнологичных силовых трансформатора общей мощностью 80 МВА, что увеличит мощность объекта в полтора раза. Техническое перевооружение подстанции повысит надежность энергоснабжения промышленной территории республиканской столицы и ряда населенных пунктов двух муниципальных образований – Майкопа и Майкопского района, создаст запас мощности для подключения новых потребителей, – сообщил директор Адыгейских электрических сетей Юрий Хомиченко.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"

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