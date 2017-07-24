﻿Российское энергетическое агентство содействует развитию "цифровой экономики"

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16 августа 2017, 17:00
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РЭА
Директор проекта Российского энергетического агентства Минэнерго России (РЭА) Максим Артамонов принял участие в презентации информационно-управляющей системы энергоменеджмента РусГидро (ИУСЭМ) для ПАО «Газпром нефть».
Основной целью ИУСЭМ является автоматизация бизнес-процессов системы энергоменеджмента для обеспечения повышения эффективного управления деятельностью по энергосбережению и повышению энерго эффективности и переводу ее в «цифровой формат».
При разработке ИУСЭМ РЭА выступило в качестве разработчика энергетической политики, а также методолога для обеспечения соответствия системы показателей энергоэффективности требованиям международного стандарта по системе энергоменеджмента ISO 50001.