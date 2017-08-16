Филиал МРСК Северного Кавказа в Кабардино-Балкарии обеспечил надежное электроснабжение в условиях ЧС в Тырныаузе

Филиал МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» (входит в группу «Россети») сообщает, что последствия сошедших в г. Тырныауз селей не отразились на надежной работе электросетевых объектов на территории ответственности энергокомпании. Обследования показали отсутствие повреждений, состояние распределительных сетей соответствует всем требованиям безопасности и надежности.



Энергетики Эльбрусских районных электрических сетей филиала «Каббалкэнерго» обеспечивают надежное электропитание потребителей в условиях чрезвычайной ситуации. Эксплуатация и техобслуживание энергообъектов осуществляется с неукоснительным соблюдением всех технических регламентов, правил и стандартов энергобезопасности.



Активное таяние ледников в горах Кабардино-Балкарии спровоцировало сход селевого потока по пойме реки Герхожан-Суу 14 августа в г. Тырныаузе Эльбрусского района. Из зоны ЧС из многоэтажных домов вблизи места схода селевого потока были эвакуированы жители, полностью снесло пешеходный мост.



15 августа произошел очередной подъем селевой массы, поток пошел по лотку и малыми волнами. В целях обеспечения безопасности вновь было перекрыто движение по федеральной трассе «Прохладный-Азау».



По состоянию на вечер 15 августа, селевая ситуация в Тырныаузе продолжала оставаться сложной – обследования верховья реки Герхожан-Суу подтвердили возможность схода грязевых масс. Произошло перекрытие реки Баксан, вода пошла в город.

Для решения оперативных вопросов на месте работает правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций во главе с премьер-министром КБР Алием Мусуковым. На случай дальнейшего неблагоприятного развития обстановки подготовлены дополнительные места временного размещения людей, приняты необходимые меры по организации доставки воды и продовольствия, сообщает пресс-служба главы и правительства КБР. На месте продолжают работу аварийные и экстренные службы, ремонтные бригады.



По сообщению МЧС, сегодня, 16 августа, вероятность схода селя сохраняется.



В свою очередь, в целях обеспечения надежного электроснабжения Тырныауза и в целом Эльбрусского района персонал районного подразделения филиала работает в круглосуточном режиме. Организован мониторинг обстановки, взаимодействие с руководством филиала «Каббалкэнерго», с администрацией района, подразделениями МЧС с целью получения оперативной информации и принятия оперативных решений, проверены каналы и средства связи, в готовности находятся аварийный запас материалов, оперативные бригады и спецтехника.



Во избежание получения населением электротравм филиал МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» просит жителей неукоснительно соблюдать правила электробезопасности, не приближаться к энергообъектам на недопустимое расстояние, обращать внимание на состояние воздушных линий электропередачи. При обнаружении обрывов звонить по телефонам экстренных служб.



Несмотря на угрозу ЧС, вероятность подмыва опор ЛЭП, других объектов, филиал МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» не допустил ни одного технического сбоя. Что подтвердило надежность энергосистемы, которую республиканские энергетики обеспечивают своевременными и в полном объеме проведенными ремонтно-эксплуатационными мероприятиями, подготовкой к предстоящему сезону максимума нагрузок.