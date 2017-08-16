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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Ингушский филиал МРСК Северного Кавказа перевыполнил план ремонтной программы

Ингушский филиал МРСК Северного Кавказа перевыполнил план ремонтной программы

16 августа 2017, 17:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ИНГУШЭНЕРГО

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В филиале МРСК Северного Кавказа - «Ингушэнерго» (входит в группу «Россети») на 3 % перевыполнили запланированный полугодовой объем ремонтной программы – ключевого элемента подготовки к осенне-зимнему периоду.

«План подготовки к осенне-зимнему периоду предусматривает целый ряд организационных и технических мероприятий, которые проводятся в течение всего года. В их числе ремонт подстанционного оборудования и линий электропередачи различного класса напряжения, расчистка и расширение трасс в охранных зонах воздушных линий, другие. Своевременное и качественное выполнение работ — залог надежного электроснабжения потребителей в период зимнего пика нагрузок», - пояснил заместитель директора филиала МРСК Северного Кавказа - «Ингушэнерго» – главный инженер Рамзан Торшхоев.

Ремонтная программа филиала на 2017 год запланирована в объеме 26,965 млн рублей. По итогам первого полугодия она выполнена в пределах 13,8 млн рублей.

За шесть месяцев специалисты филиала отремонтировали в различных районах Ингушетии 82,8 километра линий электропередачи всех классов напряжения, 32 трансформаторные подстанции 6/10/0,4 кВ, подстанционное оборудование на питающих центрах «Плиево», «Слепцовская», «Кантышево», «Новый Редант». Кроме того, расчищено 39,8 га трасс воздушных линий всех классов напряжения от древесно-кустарниковой растительности, которая могла спровоцировать отключение от энергоснабжения в плохих погодных условиях.

Директор республиканской энергокомпании Султан Цечоев рассказал, что основной упор ремонтной программы был сделан на устранение дефектов электросетевого оборудования, выявленных в результате диагностики, исполнение предписаний надзорных и контролирующих органов.

– Программа формируется ежегодно в соответствии с долгосрочными планами ремонтов, а также на основании результатов диагностики, текущей эксплуатации и технического состояния оборудования, — отметил он. - План первого полугодия реализован полностью – мы не просто выполнили все намеченное, но по некоторым позициям сделали больше запланированного. Уже сегодня я могу с уверенностью сказать, что к зимнему максимуму нагрузок мы подойдем во «всеоружии».

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

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