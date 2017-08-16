Китай отказался от 150 ГВт новых угольных ТЭС

Китай планомерно замораживает развитие угольной генерации. Страна как минимум до 2020 года не будет строить новых теплоэлектростанций на угле, общая мощность которых могла бы составить 150 ГВт. Теоретически заменой угля мог бы стать газ, в том числе российский, но, по мнению экспертов, быстрого роста продаж газа из России в Китай ждать не стоит.



Китай приостанавливает строительство новых угольных теплоэлектростанций (ТЭС) общей установленной мощностью 150 ГВт до 2020 года, следует из решения госкомитета Китая по делам развития и реформ. Это делается для борьбы с перепроизводством электроэнергии и из экологических соображений. Также планируется вывести из эксплуатации устаревшие угольные станции на 20 ГВт, а еще 1 ГВт угольных ТЭС будет модернизирован. В целом к 2020 году установленная мощность угольных электростанций в Китае не должна превышать 1,1 тыс. ГВт.



Китай является мировым лидером по производству угля (объем годовой добычи — более 3,5 млрд тонн) и крупнейшим потребителем. За рубежом страна закупает недостающие марки угля и, как говорит собеседник “Ъ” в отрасли, те объемы, которые дешевле завезти на юг страны по импорту, чем завозить с севера, основного угледобывающего региона КНР. Но до 2018–2020 годов Пекин планирует сократить объемы производства на 700 млн тонн. По данным BP, в 2016 году потребление энергии в Китае выросло на 1,3% (ниже десятилетней средней в 5,3%), при этом потребление угля упало на 1,6% (добыча на 7,9%), а газа — выросло на 7,7%. Доля угля в энергобалансе снизилась с 64% до 62%.



Исходя из таможенной статистики КНР, которую приводит ТАСС, доля российского угля в общем импорте страны за первое полугодие — около 14% (свыше 13 млн тонн на сумму $1,17 млрд). При этом, по данным ЦДУ ТЭК, экспорт угля из РФ в Китай за январь—июнь составил 9,5 млн тонн (из них 2,2 млн — коксующийся уголь), а по данным ФТС — 10,45 млн тонн. Собеседник “Ъ” в отрасли допускает, что статистика может отличаться, поскольку ФТС и ЦДУ ТЭК не учитывают продажи трейдерам, но добавляет, что «все торгуют напрямую» (что не исключает не учитываемых таможней РФ поставок в Китай, осуществляемых зарубежными трейдинговыми структурами российских угольщиков).



Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов отмечает, что планы Пекина по сокращению угольной генерации потенциально дают потерю спроса примерно на 400 млн тонн в год. При этом эксперт напоминает, что Китай планировал снабжать новую генерацию в основном за счет своего угля. Учитывая планы по закрытию неэффективных мощностей в угледобыче (осталось закрыть 250 млн тонн), рынок, по сути, потерял около 150 млн возможного спроса. Но в последних отраслевых прогнозах никто не делал ставку на рост угольной генерации в Китае, так что вряд ли эти планы приведут к серьезным колебаниям цен, резюмирует господин Худалов. Официально угольщики РФ планы сокращения угольной генерации в Китае не комментируют.



Отказ от угля теоретически может привести к росту газовой генерации. Сейчас Китай потребляет около 200 млрд кубометров газа, и, по прогнозу государственной CNPC, спрос к 2020 году вырастет до 340 млрд, к 2030 году — до 540 млрд кубометров. Как минимум 38 млрд кубометров из них Китай собирается импортировать из России по газопроводу «Газпрома» «Сила Сибири» начиная с декабря 2019 года. Этот объем «Газпром» планирует нарастить в будущем до 61 млрд кубометров.



Помимо этого, Россия и Китай рассматривают западный маршрут поставок на 30 млрд кубометров в год («Сила Сибири-2»). «Газпром» и CNPC заключили меморандум о его строительстве в ноябре 2014 года. Но итоговое соглашение, которое они планировали подписать до конца 2015 года, не оформлено до сих пор. Основная причина — падение нефтяных котировок и разногласия по цене на газ. В 2017 году стороны неожиданно возобновили переговоры, а глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что ориентироваться компания будет именно на поставки трубопроводного газа в АТР вместо строительства СПГ-заводов.



Вячеслав Мищенко из Argus Media отмечает, что, несмотря на закрытие угольных станций, Китай не будет резко увеличивать объем потребления газа. По его словам, те проекты, о которых Китай уже договорился и которые находятся в стадии обсуждения с Россией, достаточны для обеспечения потребностей страны. К тому же, отмечает господин Мищенко, Пекин может закупать СПГ на мировом рынке.



Источник: Коммерсант.

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