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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Клиенты "МРСК Урала" в Пермском крае все более активно используют возможности интернет-сервиса "Личный кабинет"

Клиенты МРСК Урала в Пермском крае все более активно используют возможности интернет-сервиса Личный кабинет

16 августа 2017, 17:27
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО

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В течение I полугодия 2017 год жители Пермского края подали 611 заявок на технологическое присоединение к сетям филиала «Пермэнерго», используя функционирующий на сайте ОАО «МРСК Урала» интерактивный сервис «Личный кабинет клиента».

Это практически в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения – в первом полугодии 2016 году количество воспользовавшихся дистанционным способом подачи заявки на подключение к электрическим сетям «Пермэнерго» составило 428 человек.

Напомним, что интернет-сервис «Личный кабинет клиента» начал функционировать на сайте ОАО «МРСК Урала» с декабря 2013 года. Система предназначена для организации процесса удаленной подачи заявки на технологическое присоединение электроустановок физических и юридических лиц к электрическим сетям ОАО «МРСК Урала», расположенных на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.

За три с половиной года онлайн-сервис по технологическому присоединению «МРСК Урала» был доведен до максимального удобства его использования. В настоящее время в «Личном кабинете клиента» есть возможность подписания договора с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП). Заявитель может подписать договор с телефона, через SMS. Посредством личного кабинета клиент может контролировать ход реализации его заявки.

Помимо личного кабинета на сайте «МРСК Урала» работает онлайн-калькулятор, который рассчитывает стоимость присоединения.

Вход в «Личный кабинет клиента» расположен на главной странице сайта компании (www.mrsk-ural.ru).

Внедрение данного интернет-сервиса направлено на улучшение клиентского сервиса, повышение доступности технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «МРСК Урала».

Компания: ОАО "МРСК Урала"
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