Лауреаты премии "Глобальная энергия" встретятся на Российской энергетической неделе

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16 августа 2017, 17:42
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: РЭН-2017
Второй день VI Саммита «Глобальная энергия» пройдет на площадке Международного форума по энергосбережению и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя».
Лауреаты Международной энергетической премии «Глобальная энергия» соберутся для обсуждения острых проблем энергетической отрасли, предложат варианты их комплексных решений и ознакомят с ними широкую общественность и ведущие энергетические организации.
Темой мероприятия станет «Формирование синтеза трех „Э“ (экономики, экологии и энергетики) как фактора здоровья планеты Земля: эпоха углеводородов — открытые возможности для развития новых технологий».
К обсуждению также присоединятся члены Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», известные эксперты в энергетике, экологии и экономике.
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