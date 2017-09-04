Медицинские препараты нового поколения представят на Форуме "Армия - 2017"

Новый формат честности
16 августа 2017, 15:12
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: АРМИЯ-2017
На Международном военно-техническом Форуме «Армия-2017», который пройдет на территории Конгрессно-Выставочного центра «Патриот» с 22 по 27 августа, свои новейшие разработки представят ведущие научно-исследовательские институты и предприятия сферы ОПК.
Речь идет не только о новинках военной техники и специального оборудования, но и о продуктах, которые могут применяться повсеместно. Так, один из ведущих инноваторов в сфере ОПК – Межрегиональное общественное учреждение «Институт инженерной физики» - представит на Форуме медицинские препараты нового поколения, которые будут доступны и широкой аудитории.
В частности, ученые МОУ «Институт инженерной физики» представят 6 новых, уникальных препаратов. Лекарственные средства предназначены для возмещения острой массивной кровопотери, лечения шоковых состояний, политравмы, синдрома длительного сдавления тканей, облитерирующих заболеваний сосудов ишемических поражений (инсультов, инфарктов, нарушений кровотока в конечностях и тромбоэмболических заболеваний), а также для сохранения отключенных от кровотока органов, предназначенных для трансплантации.
Кроме того, на Форуме «Армия - 2017» будут продемонстрированы лекарственные препараты, предназначенные для лечения первичных и вторичных иммуннодефицитных состояний, токсикоинфекций, ускорения восстановления после тяжелых острых и хронических заболеваний, лечения вирусных инфекций, восстановления после инсультов, инфарктов, гепатита, тяжелых острых и хронических заболеваний, ускорение восстановления памяти после токсических и травматических поражений, лечения алкоголизма и наркомании.
Еще одна разработка, не имеющая мировых аналогов – оригинальный актопротектор. Препарат повышает физическую и умственную работоспособность, уменьшает утомляемость, ускоряет восстановление после экстремальных по интенсивности нагрузок. Данный препарат разработан учеными Института инженерной физики совместно с учеными РАН.
Отмечается, что на сегодняшний день разработчики завершают сертификацию новых лекарственных средств, и, вероятно, данные медикаменты будут доступны в свободной продаже уже в ближайшее время.