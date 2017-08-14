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Отраслевые новости: Энергетика

На Апатитской ТЭЦ ПАО "ТГК-1" завершился капитальный ремонт турбоагрегата

На Апатитской ТЭЦ ПАО ТГК-1 завершился капитальный ремонт турбоагрегата

16 августа 2017, 16:44
Рубрика: Энергетика
Метки: ТГК-1

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На Апатитской ТЭЦ завершился капитальный ремонт турбоагрегата № 8 мощностью 68 МВт. В ходе работ проведен ремонт и в большом объеме выполнен контроль металла проточной части турбины, заменены контактные кольца ротора генератора.

— Ремонт оборудования повысит надежность работы станции. После завершения приемосдаточных испытаний турбоагрегат введен в эксплуатацию, — пояснил директор Апатитской ТЭЦ Александр Собакин.

Ремонтная программа «ТГК-1» направлена на обеспечение бесперебойной работы оборудования, улучшение эффективности эксплуатации электростанций и повышение экологической безопасности производства.

Компания: ПАО "ТГК–1"
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