На шахте "Байкаимская" испытали новый очистной комплекс

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16 августа 2017, 14:29
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: УГМК
На единственной в составе ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) шахте «Байкаимская» - завершилась отработка лавы №5 (подземная горная выработка). Деятельность на этом участке велась с 2015 года, всего было добыто 3,2 млн тонн угля.
При отработке лавы поочередно были задействованы два механизированных очистных комплекса. Первый миллион тонн угля был выдан с помощью восстановленного после капитального ремонта комплекса Fazos (Польша). В августе 2016 года на шахте был запущен в работу новый механизированный очистной комплекс TIANDY (Китай), соответствующий по своим техническим характеристикам горно-геологическим условиям предприятия. Меньше, чем за год, благодаря современному оборудованию, работники шахты «Байкаимская» добыли 2,2 млн тонн угля.
«За десять месяцев работы очистной механизированный комплекс TIANDY показал себя как надежное оборудование, с которым наше предприятие планирует уже в следующем году достигнуть проектного уровня добычи – 2,5 млн тонн угля», - комментирует генеральный директор ООО «Шахта «Байкаимская» Евгений Волков.
В настоящее время в лаве №5 идет процесс формирования демонтажной камеры и подготовка к демонтажу оборудования, а затем на предприятии начнется подготовка китайского комплекса к монтажу в лаву №6, запасы которой составляют 3,5 млн. тонн и будут освоены за 1,5 года. Завершить работы по монтажу очистного комплекса и начать добычу в новой лаве на шахте «Байкаимская» планируется в октябре этого года.