Представители Тверьэнерго и регионального отделения российских студенческих отрядов договорились о сотрудничестве

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16 августа 2017, 17:09
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТВЕРЬЭНЕРГО
Руководители блока персонала филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» по приглашению Комитета по делам молодежи Тверской области приняли участие в совещании, посвященном вопросам взаимодействия регионального отделения российских студенческих отрядов с предприятиями Верхневолжья. На встречу также были приглашены бойцы студотрядов Тверьэнерго, которые поделились своими впечатлениями от прохождения трудового семестра в тверском филиале МРСК Центра.
Как отметил в начале совещания Константин Чмутов, начальник отдела патриотического воспитания и реализации молодежных программ областного Комитета по делам молодежи, Тверьэнерго – пример того, как должна быть организована работа студенческих отрядов на предприятии.
Напомним, что 3 июля на базе филиала начался трудовой семестр для двух энергоотрядов: «ЭЛЭ-2017» из Тверского государственного технического университета и «Прометей» из Конаковского энергетического колледжа. Всего – 18 юношей и две девушки. Все они прошли серьезный отбор, в результате которого в команду студотрядовцев попали лучшие из лучших. Тверьэнерго обеспечивает их не только трудовой занятостью, но и спецодеждой, питанием, а также достойной заработной платой.
«Традиция стройотрядов была возобновлена в филиале в 2014 году, по итогам прохождения ежегодных трудовых семестров более 30% от общего числа участников были трудоустроены в подразделения Тверьэнерго», - рассказала Екатерина Терехина, начальник управления по работе с персоналом филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».
Успешный опыт энергетиков необходимо распространять в Тверском регионе, решили участники совещания. Для того в ближайшее время между Тверьэнерго и Российским стройотрядовским движением будет подписано соглашение о взаимодействии.