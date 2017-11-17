Студотряды завершили трудовую вахту на объектах МРСК Центра и Приволжья

154 учащихся энергетических специальностей профильных высших и средних специальных учебных заведений трудились этим летом на объектах ПАО «МРСК Центра и Приволжья».



В этом году в МРСК Центра и Приволжья было сформировано 11 студенческих отрядов. В студотряды зачислялись студенты 3-4 курсов профильных специальностей таких вузов и ссузов страны, как: Национальный исследовательский университет «МЭИ», Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина, Вятский государственный университет, Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева, Владимирский государственный университет, Марийский государственный университет, Рязанский государственный радиотехнический университет, Тульский государственный университет, Орловский государственный аграрный университет, Ивановский энергетический колледж, Глазовский технический колледж, Скопинский электротехнический колледж. Многие бойцы не первый год принимали участие в работе студенческих отрядов на объектах Общества.



На предприятиях энергокомпании будущие специалисты работали в течение полутора месяцев. За время трудовой вахты студенты смогли получить навыки проведения работ по оформлению проектной и рабочей документации, сборке и ремонту опор линий электропередачи, снятию показаний приборов учета электроэнергии, прокладке и изоляции кабеля, монтажу силового оборудования, привлекались к расчистке трасс линий электропередачи и благоустройству энергообъектов. Помимо трудовых будней студенты участвовали в спартакиадах, товарищеских матчах по футболу и мини-футболу. Для них были организованы экскурсии на объекты Общества, посещения мест боевой славы, музеев филиалов, совместные мероприятия в подшефных детских домах. Ребята принимали участие в мероприятиях в поддержку Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, активно включились в работу по пропаганде электробезопасности. Так, в детском лагере в Тульской области студенты отряда «Энергетик – 1» провели открытый урок «Азбука электробезопасности». В Нижегородской области студенты отряда «Сила тока» приняли участие в фестивале энергии в ДОЛ им. Ю.А. Гагарина, показали «хозяевам лагеря» опыты со статическим электричеством, научили добывать энергию из фруктов, рассказали, когда электричество становится опасным. В ДОЛ «Кооператор» республики Марий Эл бойцы студотряда «Прометей» приняли участие в проведении маршрутной игры по профилактике электротравматизма для отдыхающих. Каждый отряд прошел свой путь по маршрутному листу, где обозначались станции, на которых дети получали тематические задания.



Параллельно с трудовой сменой студенты готовились к участию в конкурсе на лучший студенческий отряд электросетевого комплекса, в котором, помимо производственных показателей, будут оцениваться и творческие способности.



ПАО «МРСК Центра и Приволжья» продолжает активно сотрудничать с вузами и ссузами. Энергетики готовы обучать подрастающее поколение, потому что заинтересованы в том, чтобы на работу в компанию приходили молодые специалисты. Студотряды – это уникальная возможность для будущих энергетиков «примерить на себя» профессию, вжиться в нее, понять, насколько она интересна и непроста.