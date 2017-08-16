ТУСУР первым среди российских вузов создал Центр цифровой экономики

В ТУСУРе создан Центр цифровой экономики для содействия реализации государственной программы, разработанной по поручению Президента Российской Федерации. Программа ориентирована на повышение конкурентоспособности страны и качества жизни населения посредством использования потенциала, заложенного в цифровых данных, рассматриваемых как ключевой фактор производства. Об этом сообщает пресс-служба вуза.



Как пояснил директор нового центра, декан факультета систем управления ТУСУРа Павел Сенченко, создание новой структуры обусловлено ведущими позициями ТУСУРа в области подготовки кадров для информационно-технологичного сектора экономики, разработкой и внедрением крупных проектов в цифровой сфере, а также наличием необходимых компетенций у сотрудников ТУСУРа для реализации данной программы.



Руководством вуза было принято решение аккумулировать положительный опыт, накопленный различными подразделениями университета в данной сфере, и сориентировать образовательную, научную и инновационную деятельность ТУСУРа на решение задач по содействию развитию цифровой экономики в России. Для этого в университете на базе факультета систем управлений, факультета безопасности, факультета вычислительных систем, с участием других подразделений, приказом ректора ТУСУР был образован Центр цифровой экономики.



«Совместно с компаниями-работодателями IT-сферы мы планируем трансформировать под государственные задачи существующие магистерские программы и открыть на наших факультетах несколько новых, – рассказал Павел Сенченко. – Магистерские направления ТУСУР будут охватывать заявленные в программе направления и «сквозные» технологии, в том числе, информационную инфраструктуру и информационную безопасность, большие данные, нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра и другие».



Он подчеркнул, что новые магистерские программы появятся в университете в ближайшее время: планируется, что по ряду направлений набор магистрантов будет осуществляться уже в 2018 году.



Второе важное направление работы нового центра – координация исследовательской деятельности подразделений университета по «цифровым» направлениям. По своим функциям центр будет работать в режиме проектного офиса: определять и корректировать задачи для конкретного университетского коллектива, исходя из потребностей, прописанных в программе.



«В ТУСУР ведется ряд проектов по дронам, большим данным, геоинформационным технологиям, которые необходимо «вписать» в программу, объединяя и координируя действия разных подразделений», - говорит директор Центра цифровой экономики ТУСУР.



Кроме базовых, в работе центра, будут участвовать все остальные факультеты, а также другие подразделения университета, в том числе научное и инновационное управления, студенческий бизнес-инкубатор. Кроме того, с управлением дополнительного образования вуза будут разработаны новые программы профессиональной переподготовки и дополнительного образования для развития компетенций, необходимых для роста информационно-телекоммуникационного сектора экономики.



В настоящее время в центре, созданном 1 августа 2017 года, формируется стратегическое видение и план мероприятий, которые будут представлены в сентябре.



28 июля 2017 года Распоряжением Правительства Российской Федерации утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации», в которой на период до 2025 года обозначены цели и задачи, достижение которых позволит нашей стране стать лидером глобального рынка различных секторов экономики. В программе определены базовые направления цифровой экономики (нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность), сквозные технологии (большие данные; нейротехнологии и искусственный интеллект; системы распределенного реестра; квантовые технологии; новые производственные технологии; промышленный интернет; компоненты робототехники и сенсорика; технологии беспроводной связи; технологии виртуальной и дополненной реальностей) и первоочередные сферы деятельности (здравоохранение, создание «умных городов» и государственное управление).

Источник: ИНО Томск