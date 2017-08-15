В Курскэнерго прошел очередной день охраны труда

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16 августа 2017, 15:04
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУРСКЭНЕРГО, ОХРАНА ТРУДА
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» прошел очередной день охраны труда (ОТ). Целью данного мероприятия является предупреждения производственного травматизма и повышения культуры производства на объектах энергетики.
Во всех районах электрических сетей (РЭС) филиала комиссия, состоящая из руководителей технического блока и профильных служб исполнительного аппарата Курскэнерго, подвела итоги выполнения мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения предыдущего дня ОТ, проверила правильность ведения документации, качество и своевременность проведения инструктажей, выполнение правил охраны труда и трудовой дисциплины на рабочих местах.
Особое внимание было уделено проверке укомплектованности персонала спецодеждой, средствами защиты, необходимыми материалами для безопасной работы. Также был проведен осмотр транспортных средств, предназначенных для перевозки людей на предмет их технического состояния, наличия знаков аварийной остановки, аптечек, огнетушителей и ремней безопасности.
Для электротехнического персонала проведены внеплановые инструктажи по обеспечению безопасности при проведении послеаварийных осмотров воздушных линий (ВЛ) и порядку организации аварийно-восстановительных работ на ВЛ. На практических занятиях персонал отработал навыки проведения целевого инструктажа и оформления наряда-допуска на рабочем месте.
По итогам дня охраны труда в Курскэнерго разработан перечень мероприятий по устранению выявленных нарушений. Проверка их выполнения будет проведена при подготовке к очередному дню ОТ.