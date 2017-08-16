В Новгородской области по инициативе МРСК Северо-Запада пройдет инвестиционная энергетическая конференция

В городе Чудово Новгородской области 17 августа, состоится Вторая региональная энергетическая конференция. Организаторами конференции выступили аппарат полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе, ПАО «МРСК Северо-Запада», Правительство Новгородской области, Региональный центр энергосбережения и нормативов Новгородской области.



К участию в новгородской инвестиционной энергетической конференции приглашены более 100 инвесторов, представителей предпринимательских союзов и объединений. Цель мероприятия – сблизить позиции энергетиков, бизнеса и власти, сделать максимально эффективной систему территориального развития Новгородской области, а так же повысить качество инвестиционных программ филиала МРСК Северо-Запада «Новгородэнерго» в части обеспечения электроснабжения потенциальных инвесторов. Участники обсудят имеющиеся возможности и способы подключения потребителей к электросетям МРСК Северо-Запада, внедрение современных энергосберегающих технологий.



«Инвестиционная энергетическая конференция – это площадка межотраслевого планирования. Мы рассчитываем на заинтересованный диалог между всеми заинтересованными сторонами с тем, чтобы более эффективно использовать существующую в области энергетическую инфраструктуру и помочь предпринимателям в выборе наиболее оптимальных решений при технологическом присоединении. Конференция призвана сопоставить интересы потребителей и сетевой компании, обсудить имеющиеся проблемы, помочь власти в планировании развития территории», - отметил директор филиала МРСК Северо-Запада «Новгородэнерго» Михаил Деянков.



На площадке конференции специалисты «Новгородэнерго» и Правительства региона проконсультируют потенциальных инвесторов о перспективных планах развития электросетевого комплекса территории, имеющихся инвестиционных площадках, планах реализации инвестиционных проектов на территории Новгородской области. Проблемные вопросы, касающиеся технологического присоединения к электрическим сетям, участники обсудят в ходе круглого стола. Также, планируется подписание ряда соглашений о технологическом присоединении инвестиционных объектов и соглашений о сотрудничестве.



В работе конференции ожидается участие врио Губернатора Новгородской области Андрея Никитина, главного федерального инспектора по Новгородской области Вадима Непряхина, генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» Александра Летягина, директора филиала МРСК Северо-Запада «Новгородэнерго» Михаила Деянкова и других официальных лиц.



Конференция пройдет 17 августа, 2017 года по адресу: Новгородская область, г. Чудово, ул. Некрасова, 29, культурный центр «Светоч». Начало мероприятия в 11.30. Пресс-подход с 12.30 до 12.40 (холл первого этажа).



Добавим, практика проведения инвестиционных энергетических конференций в регионах СЗФО ведется по инициативе МРСК Северо-Запада с 2015 года. Такая форма взаимодействия энергетиков, инвесторов, органов власти положительно себя зарекомендовала: в 10 конференциях приняли участие более 1300 человек, было заключено 139 соглашений на 282 МВА подключаемой мощности. На новгородской конференции, впервые прошедшей в августе прошлого года в Великом Новгороде, побывало более 100 инвесторов и предпринимателей региона. По ее итогам было подписано 17 соглашений и 12 протоколов о намерениях.