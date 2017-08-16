"Владимирэнерго" напоминает юридическим лицам о необходимости заключения договоров на энергоснабжение

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16 августа 2017, 14:57
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВЛАДИМИРЭНЕРГО
В связи с наличием задолженности за покупную электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке, с 01.07.2017 решением наблюдательного совета НП «Совет Рынка» ПАО «Владимирэнергосбыт» лишено статуса субъекта оптового рынка (гарантирующего поставщика) и утратило право распоряжения электрической энергией, обеспечивающее продажу электрической энергии и мощности потребителям.
Приказом Министерства энергетики РФ от 23.06.2017 № 550 статус субъекта оптового рынка и гарантирующего поставщика электроэнергии во Владимирской области с 01.07.2017 присвоен филиалу ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго».
В соответствии с п. 25 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442, в течение двух месяцев с 01.07.2017г. потребители обязаны заключить договоры, обеспечивающие продажу им электрической энергии (мощности).
По истечении указанного срока при отсутствии заключенного договора для потребителя наступают последствия бездоговорного потребления, включая:
- определение величины бездоговорно потребленной электроэнергии, исходя из величины допустимой длительной токовой нагрузки каждого вводного провода (кабеля) на границе балансовой принадлежности, что будет многократно превышать фактическое потребление по приборам учета при наличии договора;
- немедленное введение полного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности).
Обращаем внимание, что в случае заключения договора со сбытовой организацией, не являющейся гарантирующим поставщиком, такой договор будет являться легитимным только при условии наличия у этой сбытовой компании действующего договора на покупку электрической энергии (мощности) у гарантирующего поставщика или иных лиц.
Следует отметить, в настоящее время ПАО «Владимирэнергосбыт» не имеет заключенного договора с гарантирующим поставщиком ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на покупку электрической энергии (мощности).
Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» является гарантирующим поставщиком и самой крупной распределительной сетевой компанией Владимирской области, выступающей гарантом надежного и качественного энергоснабжения и обеспечивающей расчет стоимости потребленной электрической энергии в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.