В личном кабинете участника сообщества РНК СИГРЭ доступен перевод Технической брошюры СИГРЭ №569 «Резонанс и феррорезонанс в силовых сетях» (2014 год).

В данном документе представлен обзор основных аспектов, относящихся к двум специальным источникам временного перенапряжения (TOV): резонанс, связанный с использованием поперечной компенсации, и феррорезонанс. Резонанс и феррорезонанс не являются новыми явлениями, и в данном документе представлен обширный перечень технических ссылок. Тем не менее, данная информация очень разбросана и не всегда доступна для практикующих инженеров силовых систем. Задачей данной технической брошюры является компилирование этих знаний в простом и кратком документе, который может служить руководством для инженеров-планировщиков и технических консультантов для определения потенциально опасной топологии сетей, для выполнения детальных исследований и оценки вариантов устранения опасных условий. В документе представлена соответствующая теоретическая информация и методы анализа, а также перечень типовой топологии, соответствующей каждому из явлений, и практические примеры недавних инцидентов, возникавших в силовых системах.

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