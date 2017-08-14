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Отраслевые новости: Энергетика

АО "ОЭК" обеспечило электроснабжение Всероссийских соревнований "Школа безопасности"

АО ОЭК обеспечило электроснабжение Всероссийских соревнований Школа безопасности

17 августа 2017, 16:45
Рубрика: Энергетика
Метки: ОЭК

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АО «Объединенная энергетическая компания» обеспечило электроснабжение XIV Всероссийских соревнований «Школа безопасности», которые проходили с 26 июля по 1 августа на территории Троицкого и Новомосковскго района электрических сетей (ТиН РЭС).

В ходе подготовительных мероприятий  специалистами АО «ОЭК» были выполнены работы по установке 20 опор наружного освещения, протяжке около 2 км воздушных линий электропередачи и установке 11 распределительных шкафов.

Также было обеспечено электроснабжение на открытии и закрытии соревнований.

Всероссийские соревнования «Школа безопасности» проводятся МЧС России при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» и Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».

Основными целями соревнований являются формирование культуры безопасности жизнедеятельности среди подрастающего поколения, совершенствование практических способов и навыков выживания в экстремальных ситуациях, обучение оказанию первой помощи, профессиональное ориентирование молодежи и повышения уровня их подготовки в вопросах личной и общественной безопасности, а также обмен опытом между молодежными организациями юных спасателей и пожарных.

АО «ОЭК» является надежным партнером в предоставлении услуг по технологическому присоединению объектов на территории Москвы и присоединенных к городу территориях. Подключение социально значимых объектов является приоритетным направлением в работе компании.

Компания: АО "Объединенная энергетическая компания"
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