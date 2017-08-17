Дневник Re:конструкции-2017 Капремонты магистральных трубопроводов приближаются к завершению

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17 августа 2017, 10:25
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
В районе ДК «Экспресс» заканчиваются работы по перекладке «магистралки». На новые заменены 310 метров теплотрассы в двухтрубном исчислении.
Вблизи МОЛЛ «Армада» на днях завершается замена участков магистрального трубопровода М1 общей протяженностью 300 метров.
На улице Волгоградская сегодня идет ремонт магистрального трубопровода. Специалисты меняют на новый отвод трубы диаметром 520 миллиметров.
Оренбургские тепловые сети начали работы по благоустройству тепловых камер. На этой недели четыре тепловые камеры - две в Степном, две на Малой Земле - будут обновлены.
Продолжаются повторные гидравлические испытания тепловых сетей. Работы идут по графику и, по состоянию на начало недели, выполнены на 70%. В ходе первоначального и повторного этапов опрессовок в областном центре выявлены 270 дефектов трубопроводов. Практически все они устранены. В работе остались только 30 дефектов, не влияющих на качество теплоснабжения потребителей, они также ремонтируются.
Ремонт теплосетевого хозяйства летом обеспечит комфортную зиму горожанам.