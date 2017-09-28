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Энергетики "Липецкэнерго" в кратчайшие сроки восстановили электроснабжение высоковольтной линии электропередачи, поврежденной сторонним лицом в Липецком районе

Энергетики Липецкэнерго в кратчайшие сроки восстановили электроснабжение высоковольтной линии электропередачи, поврежденной сторонним лицом в Липецком районе

17 августа 2017, 17:11
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛИПЕЦКЭНЕРГО

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Энергетики ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» в кратчайшие сроки восстановили работоспособность ВЛ – 35кВ, поврежденную сторонним лицом в Липецком районе.

Отключение произошло 14 августа в 09-15, вблизи территории частного домовладения расположенного в селе Новая жизнь Липецкого района на один из проводов ВЛ-35 кВ была заброшена пластиковая бутылка перевязанная леской. Причина - не соблюдение норм и правил электробезопасности сторонним лицом в охранной зоне ЛЭП. Как пояснил виновник происшествия, пластиковой бутылкой он пытался отпугнуть птиц (голубей) усевшихся на проводах ВЛ. Высоковольтная линия 35 кВ обеспечивает электроснабжением жителей Грязинского и Липецкого районов, а это значит, что без света оказались несколько тысяч человек, больше двадцати сел и деревень. Специалисты «Липецкэнерго» незамедлительно выехали на место происшествия и провели внеочередной осмотр линии. Энергетиками ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» в кратчайшие сроки была ликвидирована аварийная ситуация, предприняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойной подачи электроэнергии Липецкого и Грязинского районов. Благодаря слаженной работе энергетиков ВЛ -35 кВ была восстановлена через 25 минут.

Энергетики неоднократно предупреждали о необходимости соблюдения норм и правил в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП). А так же еще раз напоминают: запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или несчастным случаям.

В охранных зонах ЛЭП строго запрещено разводить костры, складировать горюче-смазочные материалы, размещать бытовые отходы и мусор. Любое нарушение правил использования территорий, находящихся в охранной зоне линий электропередачи, влечет реальную угрозу жизни и здоровья людей, а также сохранности их имущества. При обнаружении обрыва линий электропередачи и других повреждений энергооборудования необходимо немедленно сообщать по телефону прямой линии энергетиков 8-800-50-50-115 или 13-50 (звонок бесплатный).

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго"

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