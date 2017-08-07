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ГК "ССТ" на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2017"

Специальные системы и технологии, ССТ, АРМИЯ-2017

Специальные системы и технологии, ССТ, АРМИЯ-2017

ОКБ «Гамма», входящее в Группу компаний «Специальные системы и технологии», примет участие в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2017» наряду с другими ведущими конструкторскими бюро и крупнейшими предприятиями оборонно-промышленного комплекса страны.

Группа компаний «Специальные системы и технологии» на стенде ОКБ «Гамма» представит технологии повышения надежности и безопасности оборудования и спецтехники. ГК «ССТ» готова решить задачи, стоящие перед предприятиями ОПК, атомной энергетики, авиа- и судостроения, и обеспечить безопасность перемещений специальной техники при низких температурах, гарантировать бесперебойную работу оборудования в сложных климатических условиях, увеличить срок службы механизмов, повысить комфорт работы персонала в зимнее время года. В основе этих решений — саморегулирующиеся нагревательные кабели.

ГК «ССТ» сегодня является крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире производителем систем промышленного и бытового электрообогрева, электротехники и теплоизоляции. Опыт компании насчитывает более 20 лет. В состав Группы входит Особое конструкторское бюро «Гамма», которое производит саморегулирующиеся нагревательные кабели для различных температурных диапазонов, а также разрабатывает специальные нагреватели и системы электрообогрева для предприятий нефтегазовой отрасли, авиа- и судостроения, транспорта и энергетики.

Завод ОКБ «Гамма» (г. Ивантеевка, Московская область) в 2015 году первым в России начал серийное производство электропроводящих пластмасс и кабелей на их основе. Вторая часть инвестпроекта получила финансирование Фонда развития промышленности при Минпромторге РФ. Реализация этого проекта позволит добиться 100% локализации на территории России производства промышленных систем электрообогрева.

Приглашаем посетить стенд ОКБ «Гамма» в Павильоне В, КВЦ «Патриот» (г. Кубинка, Одинцовский район, Московской области), с 23 по 27 августа 2017 года!

Компания: ГК "Специальные системы и технологии"

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