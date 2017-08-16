Генеральный директор АО "Тюменьэнерго" закрыл трудовую смену студотрядов

Очередной трудовой сезон студенческого отряда «Энергетик» завершился в «Тюменьэнерго» 15 августа. Награждение бойцов по итогам смены провёл генеральный директор компании Сергей Савчук.



Количество филиалов компании, принимающих в летний период бойцов студотряда, постоянно расширяется. В этом году первую трудовую смену приняли в Нижневартовских электрических сетях. Всего в этом сезоне в подразделениях «Тюменьэнерго» в Югре и Тюменской области работали около 80 человек – студенты Сургутского, Нижневартовского и Югорского государственных университетов, Тюменского индустриального университета, Агротехнологического колледжа (г. Ялуторовск) и Ишимского многопрофильного техникума.



«Вы получили хороший опыт практической работы, который станет прочным фундаментом для будущей карьеры и профессионального роста, а также знания, которые помогут сделать окончательный выбор своей будущей профессии и по-новому взглянуть на неё, – отметил в приветственной речи Сергей Савчук. – В недалёком будущем вы вернётесь к нам молодыми специалистами, уже знакомыми с производственной спецификой. И именно от вас, молодого поколения энергетиков, зависит насколько динамичным и успешным будет дальнейшее развитие отрасли».



Традиционно в этом сезоне студотрядовцы занимались не только производственной, но и общественной деятельностью. Бойцы провели несколько мероприятий по профилактике электротравматизма, в том числе занятия в летних пришкольных лагерях и рейд по излюбленным местам рыбаков в Сургуте. Однако большинство добрых дел было приурочено к Году экологии, и в этом смысле бойцы «Энергетика» открыли трудовой сезон ещё до официального старта смены, поддержав в Сургуте городскую акцию «Чистый берег». Затем тобольская бригада помогала насельницам Тобольского Иоанно-Введенского монастыря с благоустройством огорода, тюменская собрала 500 кг макулатуры и убрала мусор с территории будущего приюта «Потеряшки», а в день города Тюмени ребята провели эко-пикник и массовую акцию по электробезопаности. В Сургуте тем временем бойцы студотряда примкнули к городскому движению «Я – за чистый город», приняли участие в конкурсе «Городские грядки», облагородили и территорию у одного из городских храмов.



Внесли свой вклад бойцы и в подготовку компании к осенне-зимнему периоду: красили заборы подстанций, убирали территорию вокруг, приводили в порядок производственные склады. Кроме того, студенты посетили Нижневартовскую ГРЭС, музей Природы и Человека в деревне Русскинская, побывали на стойбище у коренных жителей Югры – в целом, существенно расширили свой кругозор и получили много новых впечатлений.



«Студотряды – это потенциальная молодая смена для компании, а для студентов – возможность раскрыть себя по специальности, понять, как функционирует производство. Ребята, которые работали в этом сезоне – уже во многом состоявшиеся личности, люди со своей устойчивой жизненной позицией, очень активной, надо признать. Это очень положительная практика, и я думаю, мы в компании попробуем изыскать возможности для того, чтобы её расширять», – резюмировал генеральный директор АО «Тюменьэнерго» Сергей Савчук.