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Отраслевые новости: Энергетика

Глава РусГидро Николай Шульгинов провел оперативный штаб на Якутской ГРЭС-2

Глава РусГидро Николай Шульгинов провел оперативный штаб на Якутской ГРЭС-2

17 августа 2017, 17:50
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО

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Председатель Правления - Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов в ходе рабочей поездки в Республику Саха (Якутия) провел оперативный штаб по строительству Якутской ГРЭС-2.

Руководитель компании осмотрел сооружения и оборудование строящейся электростанции, ознакомился с ходом работ. На оперативном штабе представители подрядных организаций и заказчика-застройщика (АО «Якутская ГРЭС») доложили о степени готовности объекта и мероприятиях по подготовке к вводу в эксплуатацию. По итогам штаба были даны поручения, направленные на обеспечение пуска станции в установленные сроки.

В настоящее время Якутская ГРЭС-2 находится в высокой степени готовности, в турбинном отделении главного корпуса проведены испытания и опробование четырех ГТУ с выходом на номинальную нагрузку. Завершаются отделочные работы в зданиях нового объекта, заканчивается благоустройство территории, асфальтирование внутренних автодорог. В здании объединенного корпуса на вторичной площадке находится в завершающей стадии пусконаладка оборудования водоподготовки, закончена сборка систем водоотведения и канализации.

На сегодняшний день на строительстве станции задействованы 850 человек и 42 единицы техники. Ввод Якутской ГРЭС-2 в эксплуатацию намечен на октябрь 2017 года.

Компания: ПАО "РусГидро"
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