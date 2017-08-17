Глава РусГидро Николай Шульгинов провел оперативный штаб на Якутской ГРЭС-2

Назад в неопределенность:
17 августа 2017, 17:50
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО
Председатель Правления - Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов в ходе рабочей поездки в Республику Саха (Якутия) провел оперативный штаб по строительству Якутской ГРЭС-2.
Руководитель компании осмотрел сооружения и оборудование строящейся электростанции, ознакомился с ходом работ. На оперативном штабе представители подрядных организаций и заказчика-застройщика (АО «Якутская ГРЭС») доложили о степени готовности объекта и мероприятиях по подготовке к вводу в эксплуатацию. По итогам штаба были даны поручения, направленные на обеспечение пуска станции в установленные сроки.
В настоящее время Якутская ГРЭС-2 находится в высокой степени готовности, в турбинном отделении главного корпуса проведены испытания и опробование четырех ГТУ с выходом на номинальную нагрузку. Завершаются отделочные работы в зданиях нового объекта, заканчивается благоустройство территории, асфальтирование внутренних автодорог. В здании объединенного корпуса на вторичной площадке находится в завершающей стадии пусконаладка оборудования водоподготовки, закончена сборка систем водоотведения и канализации.
На сегодняшний день на строительстве станции задействованы 850 человек и 42 единицы техники. Ввод Якутской ГРЭС-2 в эксплуатацию намечен на октябрь 2017 года.