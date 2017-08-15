"Ленэнерго" обеспечило мощность плавательному бассейну в Красногвардейском районе Петербурга

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17 августа 2017, 15:20
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») обеспечило более 220 кВт мощности бассейному комплексу в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Источником питания стала подстанция 110 кВ №173 «Коллонтай».
Для создания внешней схемы электроснабжения специалисты разработали однолинейную схему подключения заявителя. Также построены линии электропередачи 0,4 кВ до энергопринимающих устройств объекта. При строительстве использовали современный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена.
Бассейны «Атлантика» — сеть плавательных бассейнов в Санкт–Петербурге. Бассейн на улице Передовиков, дом 5 литера А оснащен 12 плавательными дорожками, тренажерным залом, кафе и автостоянкой.