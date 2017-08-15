МРСК Центра и Приволжья продолжает развивать энергосистему Нижегородского региона

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17 августа 2017, 11:29
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ
Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Нижновэнерго» завершил работы по строительству двухцепной воздушной линии (ВЛ) электропередачи от отпаечной ВЛ 110 кВ «Ольгино» - «Митино». Новый энергообъект повысит надежность электроснабжения и создаст возможность технологического присоединения новых потребителей в Богородском районе области.
В ходе строительства двухцепной ВЛ 110 кВ энергетики установили ответвительную и две анкерно-угловые опоры, протянули воздушную линию 110 кВ протяженностью 0,3 км для присоединения к энергосистеме Нижегородской области строящейся подстанции 110 кВ «Окский берег». Для защиты от прямых ударов молнии на ВЛ был смонтирован грозотрос. В настоящее время специалисты Нижновэнерго приступают к пусконаладочным работам.
Общая сумма капитальных вложений в создание надежной современной сетевой инфраструктуры, которая, в частности, позволит обеспечить технологическое присоединение жилых домов, общественных, административных и бытовых зданий жилого комплекса «Окский берег», расположенных в Богородском районе Нижегородской области, составила 14,2 млн. рублей.
Выполнение инвестиционной программы является одним из приоритетных направлений деятельности «Нижновэнерго». Оно способствует повышению качества электроснабжения нижегородцев и созданию дополнительных возможностей для технологического присоединения новых потребителей к электросетям филиала.