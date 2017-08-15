 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МРСК Центра и Приволжья продолжает развивать энергосистему Нижегородского региона

МРСК Центра и Приволжья продолжает развивать энергосистему Нижегородского региона

17 августа 2017, 11:29
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ

Обсудить на форуме

29 просмотров

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Нижновэнерго» завершил работы по строительству двухцепной воздушной линии (ВЛ) электропередачи от отпаечной ВЛ 110 кВ «Ольгино» - «Митино». Новый энергообъект повысит надежность электроснабжения и создаст возможность технологического присоединения новых потребителей в Богородском районе области.

В ходе строительства двухцепной ВЛ 110 кВ энергетики установили ответвительную и две анкерно-угловые опоры, протянули воздушную линию 110 кВ протяженностью 0,3 км для присоединения к энергосистеме Нижегородской области строящейся подстанции 110 кВ «Окский берег». Для защиты от прямых ударов молнии на ВЛ был смонтирован грозотрос. В настоящее время специалисты Нижновэнерго приступают к пусконаладочным работам.

Общая сумма капитальных вложений в создание надежной современной сетевой инфраструктуры, которая, в частности, позволит обеспечить технологическое присоединение жилых домов, общественных, административных и бытовых зданий жилого комплекса «Окский берег», расположенных в Богородском районе Нижегородской области, составила 14,2 млн. рублей.

Выполнение инвестиционной программы является одним из приоритетных направлений деятельности «Нижновэнерго». Оно способствует повышению качества электроснабжения нижегородцев и созданию дополнительных возможностей для технологического присоединения новых потребителей к электросетям филиала.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!