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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Минэнерго России установит обязательные требования к надежности и безопасности функционирования объектов электроэнергетики

Минэнерго России установит обязательные требования к надежности и безопасности функционирования объектов электроэнергетики

17 августа 2017, 09:28
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Заместитель директора Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Министерства энергетики Российской Федерации Игорь Байков в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал о предстоящих законодательных изменениях, которые затронут электроэнергетическую отрасль. По словам Байкова, Минэнерго России подготовило целый ряд документов, призванных установить обязательные требования к надёжности и безопасности функционирования объектов электроэнергетики. «Документы уже готовы, сейчас они проходят различные стадии согласований, в ближайшее время ожидаем их принятия», - заявил Игорь Байков.

Представитель Минэнерго рассказал, что установление единых правил работы в энергосистеме России, а также единых правил ее технологического функционирования минимизирует риск возникновения системных аварий и последствия при сбоях в работе энергообъектов.

Отвечая на вопрос об уровне аварийности в Российской Федерации, Игорь Байков отметил положительную тенденцию: «Уровень аварийности за последние 5 лет сократился более чем на 25%, также сокращается среднее время отключения потребителей».

В заключение своего выступления замдиректора Департамента констатировал, что сегодня срок ликвидации последствий отключения электроэнергии в России короче, чем в других странах. «Нарушение электроснабжения на Дальнем Востоке, которое произошло 1 августа, было ликвидировано за 3 часа. В США сопоставимую по масштабам аварию на энергообъектах ликвидировали два дня», - привёл данные Игорь Байков.

Компания: Министерство энергетики РФ
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