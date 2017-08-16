Минэнерго России установит обязательные требования к надежности и безопасности функционирования объектов электроэнергетики

Портал RusCable.Ru заключил сотрудничество
17 августа 2017, 09:28
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Заместитель директора Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Министерства энергетики Российской Федерации Игорь Байков в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал о предстоящих законодательных изменениях, которые затронут электроэнергетическую отрасль. По словам Байкова, Минэнерго России подготовило целый ряд документов, призванных установить обязательные требования к надёжности и безопасности функционирования объектов электроэнергетики. «Документы уже готовы, сейчас они проходят различные стадии согласований, в ближайшее время ожидаем их принятия», - заявил Игорь Байков.
Представитель Минэнерго рассказал, что установление единых правил работы в энергосистеме России, а также единых правил ее технологического функционирования минимизирует риск возникновения системных аварий и последствия при сбоях в работе энергообъектов.
Отвечая на вопрос об уровне аварийности в Российской Федерации, Игорь Байков отметил положительную тенденцию: «Уровень аварийности за последние 5 лет сократился более чем на 25%, также сокращается среднее время отключения потребителей».
В заключение своего выступления замдиректора Департамента констатировал, что сегодня срок ликвидации последствий отключения электроэнергии в России короче, чем в других странах. «Нарушение электроснабжения на Дальнем Востоке, которое произошло 1 августа, было ликвидировано за 3 часа. В США сопоставимую по масштабам аварию на энергообъектах ликвидировали два дня», - привёл данные Игорь Байков.