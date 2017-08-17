Мордовский филиал Группы "Т Плюс" продолжает подготовку магистральных тепловых сетей города Пензы к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов

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17 августа 2017, 15:02
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС, ОЗП-2017-2018
На этой неделе Мордовский филиал ПАО «Т Плюс» продолжает работы по реконструкции тепловой сети ТМ-19 по улице Пушкина , в ходе которой будет произведена перекладка почти полкилометра центральной магистрали, выполнена реконструкция тепловых камер с заменой отключающей арматуры и обустройство дренажных колодцев.
Масштабный объём ремонтных работ проводится на магистральной сети ТМ22, проложенной вдоль улицы Чкалова. К настоящему времени на данном участке произведён демонтаж старого трубопровода, осуществляется чистка и расширение канала под новое оборудование. Кроме того, продолжаются капитальные ремонты теплотрасс на улицах Минская, Толстого, площадь Жукова.
В рамках общефедеральной программы «Re:конструкция 2017» компания проведет замену изношенных участков трубопроводов на 14 объектах. В общей сложности будет выполнена перекладка более восьми километров тепловых сетей с использованием современных энергоэффективных материалов.