"Нижновэнерго" исполнил более 5,1 тысяч договоров на технологическое присоединение к электросетям за 7 месяцев

Портал RusCable.Ru заключил сотрудничество
17 августа 2017, 17:30
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Нижновэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению (ТП) потребителей к электрическим сетям за 7 месяцев 2017 года.
В указанный период предприятие исполнило свыше 5,1 тыс. договоров на техприсоединение общей мощностью более 98,95 МВт. Было обеспечено подключение 29 предприятий и производств, 22 объекта сельскохозяйственного назначения, 10 объектов здравоохранения и образования, 18 объектов инфраструктуры, восемь церквей и храмов.
Напомним, в рамках подготовки столицы Приволжья к Чемпионату мира по футболу 2018г, энергетики в первом полугодии обеспечили выдачу мощности таким значимым объектам, как взлетно-посадочная полоса ПАО «Международного аэропорта Стригино» и тренировочная площадка для футболистов. Кроме того, специалисты Нижновэнерго осуществили техприсоединение 35 новых объектов аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город». Выполнены мероприятия по технологическому присоединению 38 многоквартирных домов, в том числе построенных по областным целевым программ поддержки молодых специалистов и расселению ветхого и аварийного жилья.
Получить информацию о технологическом присоединении объектов и заключить договор на проведении процедуры ТП можно в Центре обслуживания потребителей Нижновэнерго в г. Нижний Новгород по адресу ул. Рождественская, д. 33, а также в офисах обслуживая потребителей, расположенных в городах Арзамас, Балахна, Дзержинск, Кстово, Навашино и Семенов. Форма заявки на техприсоединение размещена на сайте МРСК Центра и Приволжья. Аналогичные возможности предоставляет портал электросетевых услуг ПАО «Россети» портал-тп.рф.