ООО "Башкирэнерго" реконструировало подстанцию 110 кВ "Восточная" в Иглинском районе Башкирии

Новый формат честности
17 августа 2017, 10:52
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: БАШКИРЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ
В августе ООО «Башкирэнерго», дочерняя компания АО «БЭСК», завершило реконструкцию узловой подстанции 110/10 кВ «Восточная», расположенной в поселке Улу-Теляк Иглинского района Башкирии. Два устаревших масляных выключателя МКП-110 кВ были заменены на современные элегазовые аналоги ВЭБ-110 кВ. Они имеют многочисленные преимущества, с учетом которых в компании принята программа по постепенной замене масляного электротехнического оборудования на элегазовое. В частности, элегазовые выключатели пожаробезопасны, отличаются небольшой массой и габаритами в сочетании с бесшумной работой привода, дуга гасится в замкнутой газовой среде без контакта с атмосферой, увеличена коммутационная способность. Все это позволяет увеличить безремонтный период эксплуатации элегазовых выключателей до 15 лет.
Реконструкция ПС 110 кВ «Восточная» существенно усилила надежность транзита электроэнергии из Башкирии в Челябинскую область и качество электроснабжения потребителей. Так, в классе напряжения 110 кВ подстанция запитывает тяговые подстанции ОАО «Российские железные дороги», которые обеспечивают надежную работу Транссиба на стыке Башкирии и Челябинской области. В классе напряжения 10 кВ от ПС «Восточная» запитаны несколько населенных пунктов в восточной части Иглинского района, а также линейная производственно-диспетчерская станция «Улу-Теляк» Черкасского нефтепроводного управления АО «Транснефть-Урал».