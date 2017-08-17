Открыта онлайн-регистрация посетителей выставочной программы Петербургского Международного Газового Форума

Портал RusCable.Ru заключил сотрудничество
17 августа 2017, 17:39
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: РЭН-2017
Началась электронная регистрация посетителей специализированных экспозиций VII Петербургского Международного Газового Форума, который состоится в рамках Российской энергетической недели.
Все желающие могут получить бесплатный пригласительный билет, заполнив анкету на сайте Петербургского Международного Газового Форума.
Билет дает право бесплатного посещения выставочной экспозиции ПМГФ-2017: VI Международной специализированной выставки «InGAS Stream 2017 — Инновации в газовой отрасли», II Специализированной экспозиции «Импортозамещение в газовой отрасли», IV Международной специализированной выставки «Газомоторное топливо».
Для участия в мероприятиях деловой программы необходимо приобрести пакет «Делегат».
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