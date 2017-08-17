 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Выставки, форумы

Открыта онлайн-регистрация посетителей выставочной программы Петербургского Международного Газового Форума

Открыта онлайн-регистрация посетителей выставочной программы Петербургского Международного Газового Форума

17 августа 2017, 17:39
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: РЭН-2017

Обсудить на форуме

230 просмотров

Началась электронная регистрация посетителей специализированных экспозиций VII Петербургского Международного Газового Форума, который состоится в рамках Российской энергетической недели.

Все желающие могут получить бесплатный пригласительный билет, заполнив анкету на сайте Петербургского Международного Газового Форума.

Билет дает право бесплатного посещения выставочной экспозиции ПМГФ-2017: VI Международной специализированной выставки «InGAS Stream 2017 — Инновации в газовой отрасли», II Специализированной экспозиции «Импортозамещение в газовой отрасли», IV Международной специализированной выставки «Газомоторное топливо».

Для участия в мероприятиях деловой программы необходимо приобрести пакет «Делегат».

Компания: РЭН-2017
Эта новость часть сюжета Российская энергетическая неделя 2017
Другие новости сюжета:
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!