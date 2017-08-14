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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ПАО "МРСК Волги" подвело промежуточные итоги выполнения ремонтной программы

ПАО МРСК Волги подвело промежуточные итоги выполнения ремонтной программы

17 августа 2017, 11:01
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ВОЛГИ

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ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») подвело итоги реализации ремонтной программы в первом полугодии 2017 года. Отчетные цифры демонстрируют, что намеченные мероприятия выполняются в соответствии с планом.

В январе – июне 2017 года энергетики выполнили ремонт 1 958,1 км линий электропередачи (ВЛ) напряжением 35-110 кВ и 5780 км ВЛ 0,4 – 10 кВ. В ходе выполнения ремонтных работ на ВЛ всех классов напряжения заменены 46 110 изоляторов, 5 731 опора, 319,6 км провода. Отремонтированы 194 подстанции 35-110 кВ, 1357 силовых трансформаторов 35-110 кВ, 1 676 выключателей 6-110 кВ, 484 отделителя и короткозамыкателя 35-110 кВ, 1 177 разъединителей 35-110 кВ,  3 616 КТП 6-10/0,4 кВ. Заменены 27 высоковольтных вводов.

В ходе выполнения ремонтной программы большое внимание уделяется расчистке трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности. Высокая результативность работ достигается благодаря использованию мульчерной техники и других средств механизации. Площадь расчищенных участков составила 1790,2 га.

Реализация ремонтной программы в установленные сроки и в соответствии с требованиями нормативно–технической документации является одним из важнейших условий устойчивой работы электросетевого комплекса и бесперебойного электроснабжения потребителей в осенне-зимний период 2017 – 2018 гг. на территории зоны ответственности ПАО «МРСК Волги - семи регионов Приволжского федерального округа.

Компания: ПАО "МРСК Волги"
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