В личном кабинете участника сообщества РНК СИГРЭ доступен перевод Технической брошюры СИГРЭ №616 «Внешние затраты для воздушных линий электропередачи высокого напряжения» (2015 год).

Целью данного документа является определение руководства для оценки внешних затрат, связанных с воздействием на окружающую среду, для линий электропередачи высокого напряжения (ЛЭПВН). Также в объем данной работы входит описание применения оценки воздействия на окружающую среду.

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