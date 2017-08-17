Продажи электромобилей в России остались на уровне 2016 года

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17 августа 2017, 15:36
Рубрика: Россия
Метки: ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ
В первые шесть месяцев 2017 года продажи новых электрокаров в России остался на том же уровне, что и годом ранее, сообщает Аналитическое агентство "Автостат" в среду.
В первом полугодии на территории РФ было продано 29 новых электромобилей. Точно такое же число электрокаров было продано в январе-июне 2016 года - 29 штук.
Самым популярным электрокаром в нашей стране стал американский кроссовер Tesla Model X, их было продано 14 штук. В два раза меньше было продано японских хэтчбеков Nissan Leaf - 7 машин. Машин Tesla Model S (седан) было продано 4 штуки, Renault Twizy - 3 электрокара. Один экземпляр был продан Mitsubishi i-MiEV японской сборки.
Москва стала лидером по постановке на учет новых электрокаров в текущем году. На долю столицы пришлось 13 машин. По четыре электрокара было поставлено на учет в ГИБДД в Московской области и Приморском крае. В Хабаровском и Краснодарском крае - по две машины. В республике Татарстан, городе Санкт-Петербург, Ростовской и РЯзанских областях - по одному электромобилю.
Отметим, что в Китае число электрокаров достигло отметки в 1 млн штук. В Российской Федерации - менее 1000 штук.
Источник: ПРАЙМ.