Проект "Соответствие в Светотехнике" таблица первого этапа тестирования

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17 августа 2017, 10:14
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО
В рамках проекта, «Соответствие в Светотехнике» по выявлению не качественной продукции, с апреля и по июль 2017 года было проведено тестирование световых приборов. В ходе проведения данных испытаний на предмет соответствия Техническим Регламентам Таможенного Союза, а так же заявленным характеристикам и минимальным требованиям, принятыми участниками проекта, были выявлены следующие результаты этапа тестирования продукции.
|Торговая марка
|Модель
|Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011
|Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011
|Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам
|Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
|АСТЗ
|ДВО12-30-003 Opal 840
|Соотв.
|Соотв.
|Соотв.
|Соотв.
|LT
|Светильник OPTIMA.PRS ECO LED 595 4000K 30Вт
|Соотв.
|Соотв.
|Соотв.
|Соотв.
|CSVT
|Светильник Universal - 34/prisma 595х595, ЦБ000005855
|Соотв.
|Соотв.
|Соотв.
|Соотв.
|Технолюкс
|Светильник светодиодный TLWP06, 13561
|Соотв.
|Соотв.
|Соотв.
|Соотв.