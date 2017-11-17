"Росатом" рассчитывает на китайские АЭС

«Росатом» рассматривает возможность расширения сотрудничества с Китаем. Госкорпорация рассчитывает принять участие в строительстве двух энергоблоков новой АЭС на востоке КНР, в провинции Цзянсу, рядом с Тяньваньской АЭС, большинство блоков которой построено «Росатомом». Кроме того, «Росатом» надеется принять участие в строительстве седьмого и восьмого блоков Тяньваньской АЭС с реакторами ВВЭР-1200. Соответствующее рамочное соглашение может быть заключено до конца года.



Россия планирует участвовать в строительстве новой АЭС на востоке Китая, рассказал «РИА Новости» вице-президент управляющей компании «Инжиниринговая компания "АСЭ"» (структура госкорпорации «Росатом») по проектам в Южной Азии Андрей Лебедев. Сейчас обследуется площадка для новой шестиблочной АЭС, «просматриваются перспективы как минимум двух блоков нашего проекта», отметил господин Лебедев. Также он добавил, что «китайцы комбинируют станции, они могут поставить два своих блока или наши, не исключено, что на второй площадке тоже будет так, но она принципиально отводится для шести блоков».



Новая АЭС будет расположена в провинции Цзянсу, в 20 км от Тяньваньской, самого крупного проекта сотрудничества России и Китая. Строительство Тяньваньской АЭС началось в 1999 году. В 2007 году с участием РФ завершено строительство первого и второго энергоблоков с водо-водяными энергетическими реакторами ВВЭР-1000 мощностью по 1000 МВт каждый. Сейчас завершается строительство третьего (начало коммерческой эксплуатации — 2018 год) и четвертого блоков. Пятый и шестой блоки китайцы строят самостоятельно. Как сообщили ТАСС в «Атомстройэкспорте», входящем в «Росатом», загрузка топлива в четвертый энергоблок ожидается летом 2018 года. Установка находится в высокой степени готовности, завершен монтаж главного циркуляционного трубопровода, ведется монтаж основного оборудования.



Директор по проектам в Китае управляющей компании группы «АСЭ» Алексей Банник рассказал РИА Новости, что для строительства седьмого и восьмого блоков Тяньваньской АЭС, Россия предлагает Китаю ВВЭР-1200. Пока не решено, какая это будет вариация, «здесь может просматриваться несколько вариантов, мы посмотрим». Это «новейший проект», аналогичный строящимся в Белоруссии, Венгрии и других странах, отметил Алексей Банник.



Андрей Лебедев сообщил журналистам, что подписать рамочное соглашение по совместному строительству седьмого и восьмого энергоблоков Тяньваньской АЭС планируется до конца года. По его словам, сейчас возобновились переговоры с Китаем по ряду вопросов, в том числе и по этому проекту. Кроме того, по его словам, отдельный интерес Китай проявляет к российским реакторам на быстрых нейтронах БН-800.



Источник: Коммерсант.

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