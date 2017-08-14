"Ростелеком" подключил к гигабитной сети более 2,5 тыс. домохозяйств в Кировской области

Более 2,5 тыс. абонентов «Ростелекома» в Кировской области подключили услуги по оптической сети передачи данных, организованной по современной технологии GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть). Кировчанка Эльмира Олюнина стала двух с половиной тысячным пользователем гигабитной сети. Одновременно с интернетом она подключила интерактивное телевидение и цифровую домашнюю телефонию. «Ростелеком» решил отметить это событие и наградить «юбилейного» абонента памятным подарком.



«Традиционно мы чествуем абонентов, которые открывают следующий рубеж в деятельности компании, – отметил директор Кировского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Валов. – Услуги с применением технологии GPON сегодня доступны жителем не только в районах частной жилой застройки, но и многоквартирных домах в центральной части Кирова. Это дает им немало преимуществ. По одному кабелю можно подключить целый ряд устройств, а мощности сети хватит для бесперебойной работы всевозможных гатжетов, телевизоров, систем видеонаблюдения и безопасности, бытовой техники. В скором будущем в наших домах появятся 3D и 4K телевидение, голографические технологии. Со всем этим интернет-трафиком как раз и справится сеть GPON».



Эльмира Олюнина рассказала, что в областной центр она недавно переехала из Кирово-Чепецка, где уже пользовалась услугами «Ростелекома» и была довольна их качеством: «Так получилось, что в Кирове наша новая квартира оказалась подключена к услугам другого оператора, но мы решили вернуться к привычному «Ростелекому». Дополнительным стимулом стала сеть GPON: приятно пользоваться услугами с применением самых передовых технологий, да и в будущем это позволит не ограничивать себя пользовании сервисами».



При организации сети GPON оптический кабель прокладывается непосредственно в квартиру или дом абонента, что гарантирует высокое качество услуг и стабильную скорость соединения. Возможность подключить услуги связи по технологии GPON существует у жителей ряда коттеджных поселков, а также у кировчан, проживающих в районах «Дружбы», Дворца пионеров, Автовокзала – в границах улиц Комсомольская-Попова-Воровского-Чапаева.