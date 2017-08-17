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Отраслевые новости: В мире

Рынок хранения электроэнергии в США вырастет в десять раз к 2020 году

Рынок хранения электроэнергии в США вырастет в десять раз к 2020 году

17 августа 2017, 15:10
Рубрика: В мире
Метки: НАКОПИТЕЛИ, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

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Согласно отчету банка Morgan Stanley, американский рынок хранения электроэнергии вырастет до $4 млрд с нынешних $300 млн всего за три года, пишет Clean Technica.

Новый отчет, подготовленный Стивеном Бердом, аналитиком энергетического сектора и чистых технологий и автомобильным аналитиком Адамом Джонасом, показывает, что спрос на энергоносители для коммунального сектора в 2019-2020 годах будет расти быстрее, чем ожидает рынок. Они прогнозируют, что спрос на сетевое хранение электроэнергии увеличится с менее чем $300 млн в год сегодня до $4 млрд в ближайшие 2-3 года. Берд и Джонас считают, что скоро рынку потребуется до 85 ГВт•ч хранения стоимостью $30 млрд в год. Этого объема достаточно, чтобы обеспечить большую часть Нью-Йорка электричеством на целый год.

Снижение цен на энергию из возобновляемых источников и системы хранения создает ситуацию, при которой ветровая и солнечная энергетика могут стать основной коммунального хозяйства в США. Пиковые спрос на электроэнергию происходит утром и во второй половине дня. В это время включаются так называемые «пиковые станции», которые снимают нагрузку с сети. Однако запуск этих станций стоит коммунальным предприятиям огромных денег. Гораздо удобнее и дешевле в пиковое время получать электроэнергию из хранилищ.

«Хранение энергии — это недорогой источник, по сравнению со станциями, работающими в пиковое время», — говорит Берд. Крупные хранилища позволят создать более распределенную сетевую архитектуру для внедрения модели plug and play, которая лучше подходит для нужд коммунальных предприятий, владельцев солнечных панелей на крышах и электромобилей.

Источник: Хайтек.

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