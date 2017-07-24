"Саратовские распределительные сети" продолжают реализацию ремонтной программы

Индекс Доверия RusCable.Ru
17 августа 2017, 09:39
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: САРАТОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ
В филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Саратовские распределительные сети» подведены итоги реализации ремонтной программы в первом полугодии 2017 года. Запланированные мероприятия выполняются в соответствии с намеченными графиками.
С января по июнь текущего года саратовские энергетики отремонтировали 332,8 км линий электропередачи (ВЛ) напряжением 35-110 кВ и 1147 км ВЛ напряжением 0,4-10 кВ. В процессе выполнения ремонтных работ на линиях электропередачи различных классов напряжения заменили 132,2 км провода, 10 667 изоляторов и 1 293 опоры. Отремонтированы 40 подстанций напряжением 35-110 кВ, 402 силовых трансформатора 35-110 кВ, 200 отделителей и короткозамыкателей 35-110 кВ, 274 разъединителя 35-110 кВ, 347 выключателей 6-110 кВ, 874 КТП 6-10/0,4 кВ. Заменены 15 высоковольтных вводов 35-110 кВ.
Большое внимание уделяется расчистке трасс линий электропередачи. Работы, с широким использованием мульчерной техники, выполнены на площади 434 га.
Качественная реализация ремонтной программы – одна из важнейших предпосылок устойчивой работы электрических сетей и бесперебойного электроснабжения потребителей в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов на территории Саратовской области.
Аналогичные работы ведутся и в других филиалах ПАО «МРСК Волги»: «Самарских распределительных сетях», «Ульяновских распределительных сетях», «Пензаэнерго», «Оренбургэнерго», «Мордовэнерго» и «Чувашэнерго».