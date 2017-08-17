Сотрудники ПАО "МРСК Волги" провели интерактивный урок для школьников

Специалисты Марксовского РЭС Приволжского производственного отделения (ПО) филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Саратовские распределительные сети» посетили детский оздоровительный центр «Ровесник», где провели интерактивное занятие по электробезопасности.



О правилах безопасного поведения вблизи энергообъектов на улице и грамотном обращении с электроприборами дома ребятам рассказал начальник Марксовского РЭС Алексей Сычёв.



-Для энергетиков ПАО «МРСК Волги» уроки электробезопасности – обязательный элемент работы по профилактике предотвращения детского электротравматизма. Знакомство с такой важной темой нужно начинать как можно раньше, - отметил он. -Дети в силу возраста, присущего им любопытства могут недооценивать опасность поражения электрическим током, которая подстерегает их на улице и дома. Желание сделать селфи на опоре ЛЭП или устроить квест возле трансформаторной будки может обернуться трагедией. Надеемся, что программа, разработанная «МРСК Волги», будет способствовать предупреждению несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током.



Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту Приволжского ПО Денис Рябикин поделился с воспитанниками лагеря эффективными способами сбережения электроэнергии в быту. На познавательном уроке ребята узнали, как увеличить освещенность в комнате без лампочек, сколько потребляют электроприборы в «спящем» режиме и почему не стоит оставлять включенными в сеть адаптеры для зарядки мобильного телефона.



-На сегодняшний день вопросы энергосбережения весьма актуальны. Нашу современную жизнь сложно представить без мобильных телефонов, электронных гаджетов и прочих электроприборов. Бережное и экономное расходование электроэнергии может не только снизить коммунальные платежи, но и сэкономить энергетические ресурсы нашей большой страны. Свой вклад в большое дело могут внести как взрослые, так и дети, - подчеркнул Денис Рябикин.



Интерактивная часть урока также включала игровой «электромарафон». В его рамках ребята, облачившись в каску и диэлектрические боты электромонтера, с удочкой в руках должны были быстро и безопасно пройти дистанцию под условной линией электропередачи. Также юных слушателей увлек мастер-класс по оказанию помощи пострадавшему от удара электрическим током. На примере учебного манекена-тренажера энергетики «МРСК Волги» показали, как делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.



В завершение мероприятия воспитанники оздоровительного центра получили от энергетиков памятные подарки – фирменные блокноты, информативные магниты, настольные игры, а также сделали общее фото на память в поддержку Всероссийского фестиваля «#ВместеЯрче», который стартует в сентябре этого года во Владивостоке и пройдет во всех регионах страны. Дети пообещали, что по итогам урока они нарисуют своё видение энергосбережения. В свою очередь энергетики уверили юных художников, что их работы смогут увидеть все посетители фестиваля «#ВместеЯрче» во время его проведения в Саратове. Планируется, что выставка детских рисунков пройдет на главной пешеходной улице города.